Ali Koç ile İsmail Kartal bir araya geldi: Samandıra'da transfer zirvesi!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:14

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:14

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi’ndeki Twente maçı öncesinde transfer konularını görüşmek üzere bir araya geldi. Samandıra’daki toplantıda sarı-lacivertli kulübün iki önemli isminin gündeminde orta saha transferi vardı.

Milan’dan Krunic için şartların zorlanmasını talep eden Kartal, bu transferin gerçekleşmemesi halinde düşündüğü isimlerin listesini de Koç’a verdi. Koç ile Kartal, şimdilik zora giren Krunic transferinin alternatifleri üzerinde durup en doğru ismin transfer edilmesi adına mutabık kaldı.

Rade Krunic

LIVAKOVIC'E 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin, Dinamo Zagreb’den transfer ettiği kaleci Livakovic’in sezon başına net 1.8 milyon Euro, bazı ek ödemelerle birlikte de toplam 2 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerden 6 milyon Euro seviyesinde bir bonservisle Manchester United’a transfer olan kaleci Altay Bayındır, İngiliz ekibinden başka bir takıma giderse Fenerbahçe’ye yüzde 20 pay ödenecek.

Dominik Livakovic

FERDİ SAKATLANDI

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi. Kadıoğlu’nun Twente ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyeceği, milli ara sonrası sahalara döneceği bildirildi.