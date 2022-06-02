Son Dakika: Fenerbahçe Jorge Jesus'un sözleşme ayrıntılarını açıkladı

02 Haziran 2022 Perşembe, 14:04

Fenerbahçe, Jorge Jesus’la 2022-23 sezonu için 3 milyon Euro ücret karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ JORGE JESUS"

Fenerbahçe ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Jorge Jesus'u resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler, "Yeni teknik direktörümüz Jorge Jesus. Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!" dedi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ “JORGE JESUS” #JorgeOnTheStage #SahneBizim



Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. pic.twitter.com/DZmQ4SBWi1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022

Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus'un basın toplantısının 3 Haziran Cuma saat 15:00'te gerçekleşeceğini duyurdu.