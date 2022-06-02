Jorge Jesus Fenerbahçe'deki ilk hedefini açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takım adına açıklamalarda bulundu. Jesus, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim" dedi.
Fenerbahçe, takımın başına getirilen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili bir klip yayımladı.
Jesus ile görüşmelerle alakalı detayların paylaşıldığı görüntülerde tecrübeli teknik direktörün sarı-lacivertli taraftarlara verdiği mesajlar dikkat çekti.
Jesus, “Fenerbahçe tutkudur, ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.
"İLK HEDEFİMİZ SÜPER LİG'İ KAZANMAK..."
Öte yandan kulüp televizyonuna da açıklamalar yapan Jesus, "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız. İlk hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" diye konuştu.
Video Haberler
- Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki diyalog gündem oldu!
- Halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı
- 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
- İş adamlarını ağına düşüren 5 şüpheli yakalandı
- 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'
- İstanbul Çekmeköy'de iki ayrı kaza kamera'da
- Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!
- Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu
- Kolları ve bacakları olmayan 'Nakşin' protez istiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- İfadeleri ortaya çıktı
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- 'Biri kendini yakıyorsa, toplum da kendini yakıyor...'
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi
- ‘Hakim Bilal Erdoğan bile olsa...’