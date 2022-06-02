Jorge Jesus Fenerbahçe'deki ilk hedefini açıkladı

02 Haziran 2022 Perşembe, 15:39

Fenerbahçe, takımın başına getirilen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili bir klip yayımladı.

Jesus ile görüşmelerle alakalı detayların paylaşıldığı görüntülerde tecrübeli teknik direktörün sarı-lacivertli taraftarlara verdiği mesajlar dikkat çekti.

Jesus, “Fenerbahçe tutkudur, ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ SÜPER LİG'İ KAZANMAK..."

Öte yandan kulüp televizyonuna da açıklamalar yapan Jesus, "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız. İlk hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" diye konuştu.