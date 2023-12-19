Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: 'Endişeye mahal yok endişeye'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:04

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:04

Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan Edin Dzeko ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Endişeye mahal yok endişeye" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni ve yorum aldı.

EDİN DZEKO'NUN SON DURUMU NASIL?

Fenerbahçe'de sakatlanan Edin Dzeko'nun son durumu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır."

DERBİYE SAKLANACAK

İsmail Kartal'ın Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyecek. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'yi görevlendirecek.

37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.