Ali Koç transfer için tarih verdi: 'Seçildiğimiz takdirde...'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:40
Ali Koç transfer için tarih verdi: 'Seçildiğimiz takdirde...'
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8-9 Haziran'da Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan Ali Koç, NOW ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"10'UNDAN İTİBAREN TEKLİFLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin transferde yöneleceği futbolcularla ilgili olarak, "Şu an verebileceğim isim yok. Neden yok? Çünkü isimler var. Biz her mevki için 5 futbolcu belirliyoruz. Ayın 10'undan itibaren seçildiğimiz takdirde bu isimlere tekliflere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"3-4 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Ali Koç ayrıca, "Biz bütün cephaneliği hocaya harcamadık. Bu kadronun üzerine 3-4 takviye yapacağız. İşin öteki tarafı da eldeki oyuncuları tutmak. Çok değerli oyuncularımızı değerli kulüpler istiyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz" dedi.


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