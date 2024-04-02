Ali Koç'tan çok kritik açıklama: 'Futbol faaliyetlerini askıya almayı...'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 20:47

Güncelleme: 02.04.2024 - 20:51

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplandı.

Sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Bu genel kurul kararını almak zorundaydık! Bir gece önce gördüklerimiz, yaşadıklarımız ve bundan sonra bize yaşatacaklarını tahmin ettiğimiz için. En kısa zamanda genel kurulu toplayıp Fenerbahçe'nin bir ve yekvücut olduğunu gösterip gerekli adımları atmak için, en iyi kararın genel kurula gitmek olduğuna karar verdik. Bu süreçte öfkeyle, heyecanla, kızgınlıkla, düşünmeden, taşınmadan burada sizlerin huzuruna çıkmadık."

'ŞAMPİYON OLACAĞIZ' DEDİLER'

"Pazar akşamı Samandıra'ya gittik ve futbolcularımız, İsmail Kartal hocamız, teknik kadro, hepsiyle bir odaya girdik. Kaptanlar söz aldı, hocamız söz aldı. Onlar doğal olarak, Trabzon'dan olağanüstü bir kenetlenme ile gelmiş ve, "Sonuna kadar emeğimizle, terimizle, kanımızla, mücadele etmek istiyoruz. Şampiyon olacağız" dediler"

'EN KÖTÜ TERCİH HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK'

"Tek tek opsiyonlara girmeden özet görüşleri paylaşacağım. Hiçbir şey yapmamak, yapılabilecek en kötü tercihtir, muhakkak bir şey yapmalıyız dendi. Ne yapılacaksa, kademeli, ölçülü ve zamanlaması doğru olmalı dendi. Kamuoyuna ve yetkililere en güçlü mesajı verirken, bize de en az zarar veren formülleri seçmeliyiz dendi."

'İYİ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR'

"En uç opsiyonlardan biri olan ligden çekilme, hepinizi anlıyorum. Bu tiyatronun figüranı olmayalım diyorsunuz. Ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmamak arasındaki dengeyi de iyi düşünmemiz gerekiyor."

"FUTBOL FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimizi faaliyetleri donduralım. Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz diyenler oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımla çıkalım görüşü oldu. Şimdi bizim görüşümüz, bu konuyla ilgili, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu anda hiç değerlendirmiyoruz."