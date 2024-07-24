Fenerbahçe, Lugano'yu mağlup etti: İşte ülke puanında son durum!
2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertliler Lugano’yu 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılan Fenerbahçe, Lugano ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası gözler ülke puanı sıralamasına çevrildi.
Türkiye önceki yıl 3 basamak birden yükselerek ilk 10 takım arasında yerini almıştı. Türkiye toplamda topladığı 33,800 puanla 9. sırada yer alıyor.
Türkiye’nin en yakın takipçisi ise topladığı 33,750 puanla 10. sırada bulunan Çek Cumhuriyeti oldu. Belçika ise topladığı 42.400 puanla 8. basamakta yer alıyor.
İşte güncel ülke puanı sıralaması:
1- İngiltere 89.160 puan
2- İtalya 79.106 puan
3- İspanya 73.989 puan
4- Almanya 71.660 puan
5- Fransa 57.736 puan
6- Hollanda 53.900 puan
7- Portekiz 48.416 puan
8- Belçika 42.400 puan
9- Türkiye 33.800 puan
10- Çek Cumhuriyeti 33.750 puan
AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE EDEN TAKIMLARIMIZ
Galatasaray: Şampiyonlar Ligi Play-Off
Fenerbahçe: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme
Beşiktaş: Avrupa Ligi Play-Off
Trabzonspor: Avrupa Ligi 2. Ön Eleme
Başakşehir: Konferans Ligi 2. Ön Eleme
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