Bonservisini duyurdular: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:55

Güncelleme: 24.07.2024 - 14:55

Fenerbahçe'nin önceki sezon 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder beklentilerin altında kalmıştı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Cengiz Ünder, Lugano maçı öncesi UEFA listesine alınmamıştı. Bu hamle sonrası deneyimli futbolcu için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Cengiz Ünder'in İtalya'ya geri dönebileceği öne sürülmüştü.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

27 yaşındaki futbolcu için son iddia ise İtalyan basınından geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Cengiz Ünder'i Napoli, Fiorentina ve Bologna'ya önerdi.

Haberde Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedeline de değinildi. Buna göre Sarı-Lacivertliler, Cengiz Ünder'in satışını teşvik etmek adına indirime gitti ve 10 milyon Euro civarında bir bonservis talep ediyor.

Önceki sezonda Süper Lig'de 24 maça çıkan tecrübeli isim 9 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.