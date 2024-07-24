Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti Avrupa basınında: 'Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:06

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:06

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı buldu.

İşte Avrupa basınında Lugano - Fenerbahçe karşılaşması:

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etti. Edin Dzeko ise maçın en büyük kahramanıydı. Mourinho'nun takımı için iyi bir ilk maç.

'BAŞARILI BİR BAŞLANGIÇ YAPMASINI SAĞLADI'

Goal İngiltere: Jose Mourinho, Dzeko'nun muhteşem performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprizden kıl payı kurtuldu.

Kicker: Dzeko'nun 3 golü Mourinho'nun başarılı bir başlangıç yapmasını sağladı.

'AŞAĞILANMAKTAN KIL PAYI KURTULDU'

Sky Almanya: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk karşılaşmasında çılgın bir maç yaşadı. Dzeko attığı 3 golle takımın en beğenilen oyuncusu oldu.

L'Equipe: Fenerbahçe inişli çıkışlı bir maçın ardından Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve Mourinho'nun takımı tur için avantajı kaptı. Türk temsilcisi, Lille'in rakibi olmaya yaklaştı.

The Sun: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu.