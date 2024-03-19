Ali Koç'tan erteleme talebi gelmişti: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:11

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:11

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçının tarihi konusunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Olympiakos maçı sebebiyle fikstürünün çok sıkışacağı ve bu sebeple Süper Kupa maçı için erteleme istediği yönündeki soruya yanıt veren Özbek, şu ifadeleri kullandı;

"Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur."

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'da karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesi 7 Nisan tarihinde oynanacak.