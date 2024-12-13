Ali Koç'tan Samandıra çıkarması: 'Kaybedilmiş hiçbir şey yok'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 20:18

Güncelleme: 13.12.2024 - 20:18

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sarı lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

Rams Başakşehir maçı öncesi takımla toplantı yapan Başkan Ali Koç, futbolculara hitaben yaptığı konuşmasında birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaptı.

Galibiyete olan inancını dile getiren Koç, futbolculara başarılar diledi. Sözlerine çocuğu olan Çağlar Söyüncü'yü tebrik ederek başlayan Başkan Koç'un açıklamaları şöyle:

"Futbol çok dinamik. Bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu."

"BİR HAFTA SONRA BAMBAŞKA YERDE DE OLABİLİRİZ"

"Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Bir hafta sonra bambaşka yerde de olabiliriz."

"TAKIM OLMA ZAMANI"

"Benim sizden tek ricam; tam birlik beraberlik zamanı, şikayet mikayet yok. Birlik beraberlik ve takım olma zamanı. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacağız, sene sonunda da Allah'ın izniyle şampiyon olacağız, olmamamız için hiçbir sebep yok. Onun için birbirinize kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin."