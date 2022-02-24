Ali Koç'un uyarılarına rağmen Mesut Özil, iş imparatorluğunu büyütüyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:15

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yeşil sahada beklentilerin altında kalan bir performans sergilese de saha dışı işleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda FB TV’deki bir programda, Mesut Özil’in ticari işlerine ara vererek futboluna odaklanmasını istemişti. Uzun süredir sakatlık nedeniyle sahalarda görünmeyen Özil, yeni bir ticari atılımla gündeme geldi. Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan tecrübeli futbolcu, kendi krampon markasını piyasaya süren ilk profesyonel futbolcu olmak üzere.

M10 giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil’in, bir kozmetik şirketinde ve bir Meksika futbol kulübünde hissesi bulunuyor. Özil, 2014’te Dünya Kupası’nı kazandıktan hemen sonra Los Angeles’ta ünlü ABD giyim tasarımcısı Bond ile yaptığı işbirliğinin ardından kendi ürünlerini üretmeye başlamıştı.

MENAJERİ AÇIKLADI

The Sun’a özel bir röportaj veren Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt şunları söyledi: “Bond’un kendi markanızı tasarlaması çok güzel. Amerika’da bir futbol ajansındaki bir arkadaşımız sayesinde tanıştık ve Özil’in M10 markası 2015’te piyasaya çıkmadan önce bazı görüşmelerimiz oldu. Aktif olarak sporcuyken kendi markanızı yaratmak ve büyütmek zor olabilir. Ancak M10 markası ilk yılında 1 milyon Sterlin’den fazla ciro yaptı. Mesut, Düsseldorf’ta özel olarak inşa edilmiş bir eğitim tesisi ile kendi espor takımını kurdu ve şimdi kendi futbol kramponunu piyasaya sürecek.”

KENDİ KRAMPONUNU ÜRETECEK

Satışa sunulacak kramponla ilgili de bilgiler veren Söğüt şu ifadeleri kullandı: “Mesut, M10 kramponlarının tasarımı dahil her aşamasında yer aldı. Satılan her çift krampondan para kazanacak. Başlangıçta Güneydoğu Asya’da 14 ülkede satılacak. Avrupa’da ve ardından dünya çapında satmak için görüşmeler devam ediyor. Adidas, Nike ve Puma’yı yakalamak istiyoruz. Onların markalarını tanıtmak yerine kendi markasını yarattı.”

Kramponların fiyatları 22 Sterlin ve 225 Sterlin arasında değişkenlik göstereceğini söyleyen Söğüt, Nike’ın ünlü Air Jordan serisi kadar başarılı olacaklarını umuyor. Özil’in Adidas ile yaptığı 22 milyon Sterlin değerindeki son sponsorluk anlaşması 2020’de sona ermişti.

GÜNEY AMERİKA KULÜPLERİNE YATIRIM

Ayrıca Hollywood’un ünlülerinden Eva Longoria ve model Kate Upton ile birlikte geçen yıl Meksika futbol kulübü Necaxa’nın hisselerini satın aldı.

Özil’in başka takımlardan da hisse alabileceğini söyleyen Söğüt, “Necaxa’nın Amerikalı sahiplerini şahsen tanıyorum. Bu yüzden Mesut için bu anlaşmayı ben yaptım. Hisseler şimdi satın alındığından üç kat daha değerli. Çok zekice bir yatırımdı. Güney Amerika’da daha fazla kulübe sahip olma planları var ve dünyanın her yerindeki kulüplerde hisse satın almak istiyor” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in saha dışındaki yatırımları ile adından söz ettirdiği aktarılırken, yıldız futbolcunun kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, oyuncu Eva Longria ile satın aldığı Necaxa kulübüne ve diğer yatırımlarıyla birlikte ciddi bir servet elde ettiği yazıldı.