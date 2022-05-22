Ali Şafak Öztürk'ten Lewandowski'ye Antalya daveti
Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk, yaz tatili için Türkiye'yi seçen Robert Lewandowski'ye; 'Barcelona'yı bırak, Antalya'ya gel' çağrısı yaptı.
Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, bir süredir Antalya'da tatil yapıyor. Burada hem ailesiyle birlikte tatil yapan tecrübeli golcü bireysel çalışmalarına da devam ediyor.
Tecrübeli golcü tatilini yaptığı Antalya'da, Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi. Öztürk, Lewandowski'ye hem Antalyaspor hem de Bodrumspor forması hediye etti.
"BARCELONA'YI BIRAK, ANTALYA'YA GEL"
33 yaşındaki golcüyle bir süre sohbet eden Ali Şafak Öztürk, ismi Barcelona ile anılan Lewandowski'yi Antalya'ya davet etti. İkilinin sohbeti sırasında Öztürk'ün Polonyalı golcüye, 'Barcelona'yı bırak, Antalya'ya gel' dediği öğrenildi.
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