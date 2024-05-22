Yayınlanma: 22.05.2024 - 20:28

Güncelleme: 22.05.2024 - 20:28

Televizyon programlarında konuşmalarıyla dikkat çeken Ali Sinanoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Sinanoğlu kimdir? Beşiktaş Başkan adayı Ali Sinanoğlu kaç yaşında, nereli?

ALİ SİNANOĞLU KİMDİR?

1976 yılında Mardin'de dünyaya gelen Ali Sinanoğlu'nun babası Suphi Sinanoğlu, Mardin'in tanınmış ailelerinden olan Şeyhmus Sinanoğlu'nun oğludur. Annesi ise Diyarbakır'ın köklü aşiretlerinden Terkan'ın öncülerinden Sinan Kaya'nın kızıdır. Aile, geleneksel değerlere sahip bir şekilde, iş ve aile yaşamlarını bir arada sürdürmüştür.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, tvnet canlı yayınında 2025 yılında gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olacağını duyurdu.

Ali Sinanoğlu, başkanlık adaylığını şöyle duyurdu;

“İki adaylı kongre üyelerinin oyununu bozmak için 2025 kongresinde Ali Sinanoğlu olarak ben adayım.” dedi.