Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta istifa kararı!
Beşiktaş Kulübü, 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı'na seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifa ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol ve kurul üyelerinin istifa ettiğini duyurdu.
Şahabettin Önkol
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün (20 Mayıs 2024) itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır.
Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.
Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimi ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra kulüp iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır."
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