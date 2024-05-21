Lucescu'dan Beşiktaş sorusuna yanıt: 'Beni almak isteyen...'

Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:31

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:31

Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Razvan Lucescu oldu.

2018'de PAOK'u 34 yıl aranın ardından şampiyon yapan ve geri döndükten sonra bir kez daha zirveye çıkaran Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

LUCESCU'DAN BEŞİKTAŞ SORUSUNA YANIT

Razvan Lucescu, Romanya'dan DigiSport'un Beşiktaş sorusuna, "Bilmiyorum. Kontratım var. Dolayısıyla şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Beni almak isteyenin başkanla konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında PAOK ile 2 milyon Euro karşılığı sözleşme uzatan Razvan Lucescu'nun Avrupa kulüpleri için 2 milyon Euro, diğer kıtalardan kulüpler için 4 milyon Euro serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı.

YUNANİSTAN'DA 4 KUPA KAZANDI

2. kez göreve geldiği PAOK'u 3 sezondur çalıştıran Razvan Lucescu, 2 Lig, 2 yerel olmak üzere 4 kupa başarısı yaşadı.

55 yaşındaki Razvan Lucescu, Al-Hilal'i çalıştırdığı dönemde Suudi Arabistan Ligi, Suudi Arabistan Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.