Ali Sofuoğlu ile Dilara Bozan Avrupa şampiyonu oldu!

Milli sporcular Ali Sofuoğlu ile Dilara Bozan, Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:10
Ali Sofuoğlu ile Dilara Bozan Avrupa şampiyonu oldu!
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 6 bronz madalya kazandı.

Zadar kentinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda heyecan dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.

Ali Sofuoğlu

2 MİLLİ SPORCU ALTIN MADALYA KAZANDI

Erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar katada Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boyunlarına taktı.

Ayrıca, Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy ve Gülbahar Gözütok'tan oluşan kadın kumite takımının yanı sıra, kadınlar bireysel kumite -50 kiloda Selva Nur Akkurt, -55 kiloda Tuba Yakan, -61 kiloda Fatma Naz Yenen, erkekler bireysel kumite -61 kiloda Eray Şamdan ve -75 kiloda Enes Bulut bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Öte yandan, milli sporcular Kadir Furkan Genç ile Hasan Arslan, kategorilerinde 4. sırayı aldı.


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