Ali Sowe, Süper Lig'de kaldı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 07:46
Ali Sowe, Süper Lig'de kaldı!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gamibyalı santrfor Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile anlaşıldığı belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı imza töreninde Sowe, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Ali Sowe haberleri çaykur rizespor haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor'a Yunan takviye: 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Çaykur Rizespor'a Yunan takviye: 3 yıllık sözleşme imzalandı!
Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor
Rizespor deplasmanda farklı kazandı! İstanbulspor 0 - 4 Çaykur Rizespor

Rizespor deplasmanda farklı kazandı! İstanbulspor 0 - 4 Çaykur Rizespor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler