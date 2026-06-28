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Ali Türkkan ile Oytun Albayrak Acropolis Rallisi'nde kaza yaptı

Ali Türkkan ile Oytun Albayrak Acropolis Rallisi'nde kaza yaptı

28.06.2026 13:40:00
Güncellenme:
AA
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Ali Türkkan ile Oytun Albayrak Acropolis Rallisi'nde kaza yaptı

Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde kaza yaptı.
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Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ikilisinin aracının burnu, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde zemine çarptı. İlk yardım ekiplerinin kaza yerine ulaşması amacıyla yarış bir süre durduruldu.

Sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken co-pilot Oytun Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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