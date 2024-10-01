Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda güldü!

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı King Szczecin'i 85-70 mağlup etti.

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda güldü!
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 23:23

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Aliağa Petkimspor, konuk olduğu Polonya temsilcisi King Szczecin'i 85-70 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 34-16 önde tamamlayan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına da 25 sayı farkla 52-27 üstün gitti. Ev sahibi ekibin daha etkili olduğu üçüncü periyodu da 68-49 önde geçen İzmir temsilcisi, müsabakadan 85-70 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 19'ar sayı ile tamamlayan Aliağa Petkimspor'da Wesley van Beck ile ev sahibi ekipte Przemyslaw Zolnierewicz müsabakanın en skorer isimleri oldu.


Etiketler: #Aliağa Petkimspor #King Szczecin #basketbol şampiyonlar ligi

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