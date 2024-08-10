Yayınlanma: 10.08.2024 - 14:33

Güncelleme: 10.08.2024 - 14:33

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında'da gösterdiği performanstan daha çok güzelliğiyle konuşulan Alica Schmidt'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Alica Schmidt kimdir? Atletizm dünyasının en güzel kadını olarak bilinen Alica Schmidt kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt'in kariyeri ve başarıları...

ALICA SCHMIDT KİMDİR?

Alica Megan Schmidt 8 Kasım 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Schmidt 1998 yılında Almanya'nın Worms kentinde doğdu. Ailesi şu anda Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentinde yaşıyor. Fresenius Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne gidiyor.

Schmidt, 200 metre , 400 metre ve 800 metre koşu etkinliklerinde yarışmaya başladı. 2018 yılında 400 metre engelli etkinliklerinde yarışmaya başladı. Schmidt, kariyer eğitimine MTV Ingolstadt'ta başladı.

2017 yılında Schmidt, 20 yaş altı Almanya Şampiyonası'nda 200 metre etkinliğinde ikinci oldu. 2017 Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası'nda Schmidt , Vanessa Aniteye , Meike Gerlach ve Corinna Schwab ile birlikte ikinci olanAlman 4 × 400 metre bayrak takımının bir parçasıydı. 03:33:08'lik süreleri önceki yaş grubu dünya rekorundan daha hızlıydı, ancak yeni dünya rekorunu kıran Ukrayna takımının gerisinde kaldılar. Bu, Ingolstadtlı bir sporcunun 1999'dan bu yana Şampiyonada kazandığı ilk madalyaydı. Schmidt ayrıca Şampiyonada bireysel 400 metre etkinliğinin eleme turunda 54,23 saniyelik kişisel en iyi derecesini yaptı. Bayrak yarışı etkinliğine odaklanmak için bireysel 400 metre finalinden çekildi. Aynı yıl, Almanya 20 yaş altı Şampiyonası'nda 400 metre kategorisinde ikinci oldu.

Ekim 2017'de Schmidt, kişisel nedenlerle Brandenburg'a taşındıktan sonra SC Potsdam'da antrenmanlara başladı. 2019 sezonu öncesinde Schmidt , SCC Berlin'e katıldı. 2019 Avrupa Atletizm U23 Şampiyonası'nda 4 × 400 metre bayrak yarışında üçüncü olan Alman takımının bir parçasıydı. 2019 Almanya Atletizm Şampiyonası'nda Schmidt , 23 yaş altı 400 metre yarışında üçüncü oldu ve 4 × 400 metre bayrak yarışında ikinci olan SCC Berlin takımının bir parçasıydı.

Schmidt , 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 × 400 metre bayrak yarışı etkinliğinde Alman takımındaydı. Schmidt, ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Alman bayrak yarışı takımına seçildi; koşmadığı karma bayrak yarışında yedek olarak oyunlara gitti. 2022 Almanya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre etkinliğinde Corinna Schwab'ın ardından ikinci oldu. Schmidt, açık hava sezonuna odaklanmak için 2022 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışmamayı tercih etti. Schmidt, 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4 × 400 metre bayrak yarışı etkinliğinin finalinde beşinci olan Alman takımının bir parçasıydı.

Schmidt, Mayıs 2024'te 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 4×400 karma bayrak yarışı için Alman kadrosuna seçildi.