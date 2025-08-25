Cumhuriyet Gazetesi Logo
Allan Saint-Maximin, Club America kariyerine golle başladı!

25.08.2025 11:31:00
Cumhuriyet Spor
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Allan Saint-Maximin'in yeni adresi Club America olmuştu. Fransız futbolcu yeni takımıyla fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Meksika Ligi'nin 6. haftasında Atlas deplasmanına çıkan Club America, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrıldı. Club America'nın yeni transferi Allan Saint-Maximin, yeni takımının formasıyla ilk kez sahne aldı. 

Karşılaşmaya 62. dakikada dahil olan Allan Saint-Maximin, 2-2'lik skorla devam eden mücadelede takımını öne geçiren golü kaydetti.

Fransız yıldız, 89. dakikada attığı golle Club America'yı 3-2 öne geçirdi ve galibiyetin mimarı oldu. Maximin golü sonrası hemen yedek kulübesine koşarak sevincini arkadaşlarıyla paylaşırken, tribünde ise adeta kıyamet koptu. Taraftarlar son dakikalarda gelen golü büyük coşkuyla kutladı.

Maçta skoru belirleyen gol ise 90+6. dakikada Davilla'dan geldi. Club America'nın 4-2'lik üstünlüğüyle biten maçta sonradan oyuna giren Maximin, yeni takımı adına ilk kez süre aldı ve mücadeleyi golle tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı.

