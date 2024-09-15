Jose Mourinho'dan maç sonu flaş sözler: Okan Buruk açıklaması!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 19:59

Güncelleme: 15.09.2024 - 20:43

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için."

"HIRS PROBLEMİ VARDI"

"Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik."

OKAN BURUK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, “Meslektaşım Okan’ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler” cevabını verdi.

Dün Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, “Derbiyi henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbiyi düşünmedim” dedi.

"KULÜBÜMÜZ BANA İYİ BİR KADRO KURDU"

Elinde iyi bir kadro olduğuna değinen Jose Mourinho, “Bir yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir. Çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışmalarımızı sürdürebildik. Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Aslında motivasyon denemez. Bir denge bulmak denebilir. Takımınızda kimler yorgun olduğunu bilmeniz gerekir. Mesela Maximin bugün daha patlayıcı ve daha hızlıydı. Dzeko, 2 maç oynadı ama En-Nesyri 2 maçta kulübedeydi. Mert Müldür de 2 maç oynamıştı ama Samuel sakat olduğu için oynayabildiği kadar oynattık. Bugün takımın performansı harika değildi ama işlem tamam. 3 puanı aldık."