Allan Saint-Maximin'den galibiyet açıklaması: 'Bu maç bizim için final gibiydi'
Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Göztepe karşısındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
"Gerçekten zor bir maçtı, çok önemli bir maçtı. Göztepe'ye karşı ilk maçta berabere kalmıştık, son dakikalarda bir gol atmışlardı. Bu maç bizim için final gibiydi. Her maçı kazanmak zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak, bu tip maçları kazanmalıyız. Sezon başından bu yana kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Bu tip maçlar çok önemli. Takım olarak çok güçlü bir karakter ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takım için çok mutluyum."
Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #göztepe
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