İtalyanlar duyurdu: İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı!
İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı ile yeni sözleşme imzalayacağını yazdı.
Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kenan Yıldız'ın yıllık ücreti de ortaya çıktı.
İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.
YENİ MAAŞI ORTAYA ÇIKTI
Haberde 18 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon Euro ve ek ödeme alacağı ifade edildi.
Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.
25 MAÇTA 3 GOL ATTI
Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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