İtalyanlar duyurdu: İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı!

İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı ile yeni sözleşme imzalayacağını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:35
İtalyanlar duyurdu: İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı!
Abone Ol google-news

Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kenan Yıldız'ın yıllık ücreti de ortaya çıktı.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.

YENİ MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Haberde 18 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon Euro ve ek ödeme alacağı ifade edildi.

Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.

25 MAÇTA 3 GOL ATTI

Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.


Kenan Yıldız haberleri juventus haberleri Sözleşme haberleri serie a haberleri maaş haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe YDK Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı: Vefa Küçük'ten yeni karar!

Fenerbahçe YDK Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı: Vefa Küçük'ten yeni karar!
Dorde Nikolic'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Zorlu bir rakip...'

Dorde Nikolic'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Zorlu bir rakip...'
Yusuf Yazıcı'dan Fenerbahçe sözleri: 'Umarım demiştim...'

Yusuf Yazıcı'dan Fenerbahçe sözleri: 'Umarım demiştim...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan duyurdu: TFF Başkanlığı için ilk resmi aday belli oldu!

Sosyal medyadan duyurdu: TFF Başkanlığı için ilk resmi aday belli oldu!
‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!

‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!
Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!
Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı

Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı
Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor

Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ligde liderlik tesadüf değil'

Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ligde liderlik tesadüf değil'
YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…

YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…