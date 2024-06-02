Alman basını duyurdu: Sacha Boey'a Kompany müjdesi!
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'un, takımın yeni teknik direktörü Vincent Kompany ile birlikte yeniden forma şansı bulabiliceği iddia edildi.
Bayern Münih'te göreve getirilen teknik direktör Vincent Kompany, devre arası transfer edilen Sacha Boey için bir şans olabilir.
Kicker'de yer alan habere göre, Kompany'nin, Fransız futbolcuyu yakından tanıdığı ve Burnley döneminde transfer etmek istediği hatırlatıldı.
KENDİSİNİ KANITLMASI GEREKİYOR
Bu durum nedeniyle Boey'un yeni sezonda forma bulabileceği kaydedildi. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun hala kulüpte kendisini kanıtlaması gerektiği ifade edildi.
2 MAÇTA OYNADI
Galatasaray'dan geçen sezonun devre arası transfer döneminde 30 milyon euro ve bonuslarla Bayern Münih'e giden Sacha Boey, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Alman ekibinde şu ana kadar sadece 2 maçta süre bulabildi.
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