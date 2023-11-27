Alman devi, Ferdi Kadıoğlu için geliyor: Fenerbahçe'den rekor bonservis talebi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 18:28

Güncelleme: 27.11.2023 - 18:28

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Adı Avrupa devleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu için bir transfer iddiası da Alman basınından geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN REKOR BONSERVİS TALEBİ

Haberde, sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile 167 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu mücadelelerde 15 gol atıp 20 asistlik katkı sağladı.