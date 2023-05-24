Alman futbolcu Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:55

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:59

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse sosyal medya fenomeni Diyar Acar ile röportaj yaptı.

Gelecek sezon tekrardan futbola dönmek istediğini belirten Kruse, Fenerbahçe forması altında geçirdiği Türkiye kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''HALA YETERLİ KALİTEM VAR''

Futbolu özlediğini belirten Kruse, ''Gelecek sezon yeniden Bundesliga'da oynamak istiyorum sezon başında tek seçeneğim Hertha olsaydı elbette görüşürdüm ama şuan ikinci ligde oynayacaklar. Mümkünse Bundesliga'da oynamayı istiyorum hala bir takıma yeterli kaliteyi katabilecek olduğumu düşünüyorum'' dedi.

''FENERBAHÇE'DE BANA RONALDO MUAMELESİ YAPILDI''

35 yaşındaki futbolcu, ''Kariyerimde geçirdiğim en yoğun ve güzel zamanların Borussia Mönchengladbach, St. Pauli, Union ve Werder diyebilirim. Fenerbahçe'deki bir yıl güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de size gerçek bir yıldız muamelesi yapılıyor. Türkiye'de bir oyuncu olarak her yerde size Mesut Özil veya Cristiano Ronaldo'ymuşsunuz gibi davranılıyor ve bu harika ama bir derbi kaybedersen dışarı çıkamazsın" diye belirtti.

Max Kruse, "Bugüne kadar kazandığım paranın büyük çoğunluğunu gayrımenkul sektörüne yatırdım. Ayrıca borsaya ayırdığım da bir miktar var. Paramın yüzde 80'i gayrımenkulde, yüzde 20'si borsada diyebilirim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

35 yaşındaki Max Kruse geçen yılın kasım ayında Wolfsburg ile yollarını ayırmıştı.