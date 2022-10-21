Alman teknik direktör Christoph Daum'dan kötü haber!
Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, kanser hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu.
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran, Fenerbahçe ile 2 kez, Beşiktaş ile 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Christoph Daum, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
Alman teknik direktör Daum, "Size özel bir mesaj vermek istiyorum. Ne yazık ki rutin bir muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde gözlerden uzak yaşadım. Teşhisi öğrendiğimizden beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Köln ekibinin güvenli ellerindeyim. Tedavi bana çok iyi geldiği için mutluyum" dedi.
"BEN BİR SAVAŞÇIYIM"
Daum, "Beni bilirsiniz. Ben bir savaşçıyım. Bu meydan okumayı tüm iyimserliğimle ve tüm gücümle karşıladım. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğu gerçeğine saygı duymanızı rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Son olarak sevenlerine bir mesaj gönderen Daum, "Hepinizi uyarıyorum. Kanser tedavisine zamanında başlayın" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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