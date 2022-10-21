Fenerbahçe'de Willian Arao'nun gözü Jorge Jesus'ta!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir forma şansı bulamayan Willian Arao'nun, iyileşerek teknik direktör Jorge Jesus'tan görev beklediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 10:55
Fenerbahçe'de Willian Arao'nun gözü Jorge Jesus'ta!
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalmıştı. Willian Arao, sonraki 4 resmi maçta da sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Jorge Jesus, öğrencisi için, "Kas yorgunluğu var. Bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal" demişti. 29 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı.

Fanatik'in haberine göre, idmanları sıkıntısız bir şekilde tamamlayan Arao, oynayacak duruma geldi. Sambacı bir an önce formasına kavuşmak istiyor ve Başakşehir maçında hocasından görev bekliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Willian Arao, bu maçlara 2 asist kaydetmeyi başardı.


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