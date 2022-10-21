Fenerbahçe'de Jorge Jesus sözleşmeyi önemsemiyor!

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 10:08
<p>Fenerbahçe’de bu sezon tüm camianın kenetlenmesinde büyük pay sahibi olan teknik direktör Jorge Jesus adından söz ettirmeyi başardı.</p>

Fenerbahçe’de bu sezon tüm camianın kenetlenmesinde büyük pay sahibi olan teknik direktör Jorge Jesus adından söz ettirmeyi başardı.

<p><strong>DUYGUSAL BAĞ YAKALANDI</strong></p> <p>Fenerbahçe’ye geldiğinde 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jesus, kısa sürede camiayla, kulüple, taraftarlarla duygusal bir bağ yakaladı. Tıpkı Brezilya’da Flamengo’da çalıştığı dönemdeki uyum ve mutlu ortamı bulan Portekizli çalıştırıcı, Türkiye’de beklediğinden daha güzel bir sürece başladı.</p>

DUYGUSAL BAĞ YAKALANDI

Fenerbahçe’ye geldiğinde 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jesus, kısa sürede camiayla, kulüple, taraftarlarla duygusal bir bağ yakaladı. Tıpkı Brezilya’da Flamengo’da çalıştığı dönemdeki uyum ve mutlu ortamı bulan Portekizli çalıştırıcı, Türkiye’de beklediğinden daha güzel bir sürece başladı.

<p><strong>HER ŞEYDEN ÇOK MEMNUN</strong></p> <p>Sarı-lacivertli kulübün beklediğinden daha büyük olması, taraftarların desteği, stat, tesisler ve imkanlar Jesus’u çok etkiledi. Hatta geçen hafta basketbol maçına giderek ‘Fenerbahçe bir kulüpten daha fazlası’ paylaşımı da bu durumu gözler önüne serdi. Fenerbahçe’nin imkanları kadar İstanbul ve Türkiye’de deplasmanlara gidilen şehirleri çok beğenen Jorge Jesus, maçları oynadıkları statlardan kaldıkları otellere kadar her şeyden çok memnun kalıyor.</p>

HER ŞEYDEN ÇOK MEMNUN

Sarı-lacivertli kulübün beklediğinden daha büyük olması, taraftarların desteği, stat, tesisler ve imkanlar Jesus’u çok etkiledi. Hatta geçen hafta basketbol maçına giderek ‘Fenerbahçe bir kulüpten daha fazlası’ paylaşımı da bu durumu gözler önüne serdi. Fenerbahçe’nin imkanları kadar İstanbul ve Türkiye’de deplasmanlara gidilen şehirleri çok beğenen Jorge Jesus, maçları oynadıkları statlardan kaldıkları otellere kadar her şeyden çok memnun kalıyor.

<p><strong>SÖZLEŞMEYİ ÖNEMSEMİYOR</strong></p> <p>Sonuçlar da pozitif gelince Jorge Jesus ve ekibinin yüzü gülüyor. O nedenle şu anda sözleşme üzerinde kontrat süresi 1 yıl gibi gözükse de kurulan duygusal bağ sayesinde bu durumun pek önemi bulunmuyor. Jorge Jesus, her adımında ve kararında Fenerbahçe’nin geleceğini düşünüyor, buna göre planlar yapıyor.</p>

SÖZLEŞMEYİ ÖNEMSEMİYOR

Sonuçlar da pozitif gelince Jorge Jesus ve ekibinin yüzü gülüyor. O nedenle şu anda sözleşme üzerinde kontrat süresi 1 yıl gibi gözükse de kurulan duygusal bağ sayesinde bu durumun pek önemi bulunmuyor. Jorge Jesus, her adımında ve kararında Fenerbahçe’nin geleceğini düşünüyor, buna göre planlar yapıyor.

<p><strong>BAHANE ÜRETMİYOR</strong></p> <p>Milliyet’in haberine göre Jorge Jesus, göreve başladığından beri hiç bahanelere başvurmadı. Sezon başında Kim Min Jae gitmesine rağmen önce Luan Peres ve Gustavo transferleri yapıldı. Portekizli çalıştırıcı, hiç hakemlerle ilgili açıklamada bulunmadı, saha içinde kaldı. Sakat oyuncuları çok olsa da kurduğu rotasyonla eksikleri hissettirmedi. 3 günde bir maç takviminden şikayet etmeyen tecrübeli hoca hatta bu yoğun tempodan memnun olduğunu belirtti.</p>

BAHANE ÜRETMİYOR

Milliyet’in haberine göre Jorge Jesus, göreve başladığından beri hiç bahanelere başvurmadı. Sezon başında Kim Min Jae gitmesine rağmen önce Luan Peres ve Gustavo transferleri yapıldı. Portekizli çalıştırıcı, hiç hakemlerle ilgili açıklamada bulunmadı, saha içinde kaldı. Sakat oyuncuları çok olsa da kurduğu rotasyonla eksikleri hissettirmedi. 3 günde bir maç takviminden şikayet etmeyen tecrübeli hoca hatta bu yoğun tempodan memnun olduğunu belirtti.

fenerbahçe Ali Koç jorge jesus

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler