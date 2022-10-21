Fenerbahçe'de Jorge Jesus sözleşmeyi önemsemiyor!

HER ŞEYDEN ÇOK MEMNUN

Sarı-lacivertli kulübün beklediğinden daha büyük olması, taraftarların desteği, stat, tesisler ve imkanlar Jesus’u çok etkiledi. Hatta geçen hafta basketbol maçına giderek ‘Fenerbahçe bir kulüpten daha fazlası’ paylaşımı da bu durumu gözler önüne serdi. Fenerbahçe’nin imkanları kadar İstanbul ve Türkiye’de deplasmanlara gidilen şehirleri çok beğenen Jorge Jesus, maçları oynadıkları statlardan kaldıkları otellere kadar her şeyden çok memnun kalıyor.