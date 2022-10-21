Fenerbahçe taraftarı 'Rambo Okan'dan 10 milyon TL'lik tazminat davası!

21 Ekim 2022 Cuma, 07:52

Fenerbahçe tribünlerinin ünlü ismi 'Rambo Okan' adıyla tanınan Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenleri dava edeceğini açıkladı.

Show TV'ye konuşan Rambo Okan yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kendisine edilen küfürlerden artık yıldığını ve maddi tazminat davası açmaya karar verdiğini söyledi. Avukatıyla birlikte konuşan Okan, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar" açıklamasını yaptı.

10 MİLYON TL'LİK DAVA

"Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, küfür edenler karşılığını bulacak" sözlerini kullanan Okan'ın açacağı tüm davaları kazanması halinde 10 milyon Türk Lirası'na yakın bir para kazanma ihtimali bulunuyor.

Özellikle Boğaz Köprüsü'nde geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un bayrağını kestiği görüntülerin yayımlanmasının ardından kendisine edilen küfürlerin arttığını söyleyen Okan, tazminat davasını kazanırsa ne yapacağının sorulması üzerine "Kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablamın durumu kötü ona maddi ve manevi yönden destek olacağım" cevabını verdi.