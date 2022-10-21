Fenerbahçe taraftarı 'Rambo Okan'dan 10 milyon TL'lik tazminat davası!
'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçeli taraftar, kendisine hakaret edenlere 10 milyon TL'lik tazminat davası açtığını açıkladı.
Fenerbahçe tribünlerinin ünlü ismi 'Rambo Okan' adıyla tanınan Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenleri dava edeceğini açıkladı.
Show TV'ye konuşan Rambo Okan yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kendisine edilen küfürlerden artık yıldığını ve maddi tazminat davası açmaya karar verdiğini söyledi. Avukatıyla birlikte konuşan Okan, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar" açıklamasını yaptı.
10 MİLYON TL'LİK DAVA
"Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, küfür edenler karşılığını bulacak" sözlerini kullanan Okan'ın açacağı tüm davaları kazanması halinde 10 milyon Türk Lirası'na yakın bir para kazanma ihtimali bulunuyor.
Özellikle Boğaz Köprüsü'nde geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un bayrağını kestiği görüntülerin yayımlanmasının ardından kendisine edilen küfürlerin arttığını söyleyen Okan, tazminat davasını kazanırsa ne yapacağının sorulması üzerine "Kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablamın durumu kötü ona maddi ve manevi yönden destek olacağım" cevabını verdi.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Liz Truss istifa etti
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- AKP'ye soğuk duş
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- ECB yeni ödeme sistemine geçişi erteledi