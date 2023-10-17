Alman yıldızdan Arda'ya büyük övgü: 'Bu çocuk muhteşem'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Alman oyuncusu Toni Kroos, milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:08
Alman yıldızdan Arda'ya büyük övgü: 'Bu çocuk muhteşem'
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Real Madrid'in Alman süper yıldızı Toni Kroos, beyaz formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Arda Güler ile ilgili konuştu.

Kroos, milli futbolcu hakkında "Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.

İLK MAÇI İÇİN HAZIR

Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı. Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi. Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.


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