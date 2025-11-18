Almanya'da gündem Leroy Sane: 'Tüm eleştirmenlere hak ettiği cevabı verdi'

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin formasını giydiği Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Slovakya'yı konuk etti.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçtan 6-0 galip ayrılan Almanlar, A Grubu'nu 15 puanla lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 2 gol, 1 asistlik performansıyla Almanya'nın galibiyetinde başrol oynayan Sane, maçın ardından Alman basınından övgüleri topladı.

NTV Spor'un aktardığına göre, Alman medyasında yapılan Leroy Sane yorumları şu şekilde:

Die Zeit: “Çok çabalıyordu ama her şey yolunda gitmiyordu, ta ki skoru 3-0 yapan golü bulana kadar. Maçı kazandıran gol. Sadece beş dakika sonra, ikinci golünü kutladı.”

"OLAĞANÜSTÜ KALİTESİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Sportschau: "Lüksemburg maçındaki dönüşü iki gol pasıyla zaten başarılıydı ve Slovakya'ya karşı attığı iki golle Galatasaraylı oyuncu, Alman Milli Takımı'na dönüşünü altın madalyayla taçlandırdı. Her iki gol de Sane'nin olağanüstü kalitesini gözler önüne serdi: 3-0'lık golde uzun bir topu ustalıkla kontrol edip ikinci dokunuşuyla golü atarken, 4-0'lık gole ise teknik açıdan muhteşem bir sol ayak vuruşuyla topu voleyle yakın köşeye gönderdi. Lüksemburg'da olduğu gibi pasör olarak parladı ve 6-0'lık golün temelini akıllıca bir topuk pasıyla attı."

Sport1: "İki gol! İki güçlü performansının ardından, Mart ayı antrenman kampı kadrosunda yer edinmesi muhtemel. Almanya'nın açılış golünde asisti yapan Kimmich'e pas atarak katkı sağladı (18'). Ardından mükemmel zamanlanmış bir koşu yaptı ve Wirtz'in harika bir pasıyla skoru 3-0'a getirdi (36'). Kısa bir süre sonra aynı kombinasyonu tekrarladı: bu sefer Wirtz'in orta sahadan yaptığı ortayı akrobatik bir voleyle üst direğin altından ağlara gönderdi - 4-0 (41'). Daha sonra gol sayısına bir de asist ekledi - Woltemade ile yaptığı mükemmel bir kombinasyonun ardından, ilk kez forma giyen Ouedraogo'ya asist yaptı. Ayrıca Slovak savunmasına, özellikle de Hancko'ya büyük sorunlar çıkardı."

"TÜM ELEŞTİRMENLERE HAK ETTİĞİ CEVABI VERDİ"

Stuttgarter Nachrichten: "Leroy Sane iki golle parladı. Sağ kanatta defalarca paslaştı. İyi bir taktiksel hamleydi. Leroy Sane, boşluğu değerlendirdi ve etkilemeye devam etti. İki gol atarak skoru 3-0 ve 4-0'a getirdi (36./41. dakikalar). Kolay görünüyordu. Bu formda, forvet oyuncusu gerçek bir avantaj."

Express: "İlk dakikadan itibaren sağ kanatta sürekli golü hedefledi. Milli takıma geri dönen oyuncu, futbola karşı coşkuyla doluydu. 5 dakika içinde attığı iki golle tüm eleştirmenlere hak ettiği cevabı verdi. Ardından topuk pasıyla da skoru 6-0'a getirdi."

"MİLLİ TAKIM İÇİN OLMAZSA OLMAZ BİR OYUNCU"

Rheinische Post: "Nagelsmann'ın seçimini etkileyici bir şekilde haklı çıkardı. 3-0'lık golde soğukkanlılığını korudu, ardından teknik açıdan mükemmel bir gol daha attı. Ayrıca 6. golün de asistini yaptı."

T-Online: "Leroy Sane, milli takım için olmazsa olmaz bir oyuncu. Sürekli olarak harika koşular yaptı, Wirtz ve Woltemade'nin paslarını mükemmel bir şekilde hazırladı. Ayrıca, Ouedraogo'nun skoru 6-0'a getiren golünde dünya standartlarında bir asistle Leipzig taraftarlarını büyüledi. 1. Sınıf."

"HÜCUMDA RAKİBİNİ TAMAMEN ALT ETTİ"

Sport: "Son birkaç günün en büyük kazananı imajını bir başka muhteşem performansla pekiştirdi. Sürekli olarak açık alana akıllıca koşular yaptı ve özellikle hücumda rakibini tamamen alt etti. Devre arasından önce iki gol attı ve daha sonra performansını topuk pasıyla taçlandırdı."

Frankfurter Rundschau: "Alman Milli Takımı'na geri döndükten sonraki ikinci maçında ikinci güçlü performansını sergiledi. Sane, Slovakya karşısında sahada keyif aldığı belliydi; sadece asistleri ve iki golüyle değil. Sol ayaklı oyuncu çok aktifti ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kendisinden beklediği şeyi tam olarak yaptı."

"SANE ALMANYA'YI TAŞIDI"

Süddeutsche Zeitung: "Herkesin beklediği gibi: Sane, Almanya'yı Dünya Kupası'na taşıdı"

Ruhr Nachrichten: "Sane ve Wirtz, Slovakya'ya karşı Dünya Kupası'nda ses getiriyor"

GALATASARAY LEROY SANE'Yİ KUTLADI

Bu arada Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leroy Sane'yi kutladı.

Sarı kırmızılıların açıklamasında "2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Almanya’nın, Slovakya’yı 6-0 yendiği mücadelede iki gol, bir asiste imza atan Leroy Sane’yi ve Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ülkesi Almanya’yı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.