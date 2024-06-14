Almanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya, EURO 2024'ün açılış maçında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:48
Almanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı başlıyor. 

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, EURO 2024'ün açılış maçında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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