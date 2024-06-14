Rio Ferdinand'dan EURO 2024 için Türkiye tahmini: Şampiyonluk favorisini açıkladı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için sürpriz adayının Türkiye olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:41
Rio Ferdinand'dan EURO 2024 için Türkiye tahmini: Şampiyonluk favorisini açıkladı
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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 bugün oynanacak açılış maçıyla başlayacak.

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşı gelecek.

EURO 2024 öncesinde Rio Ferdinand turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.

İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını söyleyen Ferdinand, Almanya'nın ikinci olacağını tahmininde bulundu.

Gol krallığı için adayının Fransa Milli Takımı'ndan Kylian Mbappe olduğunu belirten Ferdinand, sürpiz adayının Türkiye olduğunu kaydetti.


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