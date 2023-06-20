Almanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya, hazırlık maçında kendi sahasında Kolombiya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Liglerin bitmesinin ardından futbolda milli maç heyecanı devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Almanya, hazırlık maçında kendi sahasında Nestor Lorenzo'nun takımı Kolombiya'yı konuk edecek.
ALMANYA - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan Veltins-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
ALMANYA - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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