Spor yazarları Türkiye - Galler maçını yorumladı: 'Maçı değiştiren isim'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:36

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:40

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Samsun'da konuk ettiği Galler'i 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, A Milli Takım'ın galibiyetini değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Galler koçu Rob Page’in Samsun’a gelirken görevini kaybetme endişesi yaşadığı bence açıktı. Zira Ermenistan’dan sonra Türkiye’ye karşı da utanç verici bir yenilgi almamak adına sahaya klasik santrforsuz çıktı. Morrell’le orta sahayı dörtleyerek en uca iki kanat oyuncusu Johnson-James’i koydu. Yani bir bakıma 4-6-0’la tek umudu kontrataktı onun da. Türkiye cephesindeyse ilk 60 dakikada değişen pek bir şey yoktu. Riga’da olduğu gibi, Samsun’da da ilk bir saat hiç iyi oynamadık. Son bölümdeyse Umut ve Arda’nın girişi sonrası canlandık, atak sürekliliği sağladık ve hak ederek kazandık maçı." (Hürriyet)

"BASKI VE HEYECAN VARDI"

Attila Gökçe: "Milli Takımımız, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Galler’e karşı liderlik unvanıyla mücadele ediyorsa ulusal heyacan katlanıyor. Bütün bunlar güzel de bu heyecan rakip üzerinde değil bizim çocukların üzerinde bir baskı ve heyecan oluşturmuş gibi... Galler’in Ermenistan karşısında kendi evinde uğradığı 4-2’lik şokun yarattığı öfke ile canını dişine takarak oynadığını gördük. Milli Takım organizasyon bozukluğuyla şutsuz, etkisiz, talihsiz bir gece yaşadı. Bu oyunda arızalar var. Kerem ligdeki Kerem değil. Elbette yorgun çıktıkları sezonun ağırlığını taşıyorlar omuzlarında... Barış Alper çok istekli ama zoraki santrfor olarak şut atamadan tamamlıyor maçı... Cengiz, kaptan Hakan bir garip tutukluk içinde... Stefan Kuntz’un önemli radikal kararlar alması gerek. 60’tan itibaren Umut’u, Arda’yı, Eren’i İrfan Can’ı oyuna sokuyor. Galler karşısında sıkıntılı ve kısmetsiz gece birden eğlenceye dönüyor." (Milliyet)

"MAÇI DEĞİŞTİREN İSİM"

İlker Yağcioğlu: "Maçı değiştiren isim Arda oldu. Nedenine gelince hem bireysel olarak adam eksiltti hem de öyle doğru yerlere paslar attı ki Galler'in katı savunma anlayışı Arda karşısında çaresiz kaldı. İkinci yarıya başlarken Arda hamlesi yapmaması Kuntz'un yanlışlarından biriydi. Sonuçta bireysel oyuncu yeteneklerimizle kazandığımız bir maç oldu. Grupta liderliğimizi korumayı başardık." (Takvim)

"VAR'IN KARARI SKANDAL"

Levent Tüzemen: "VAR Protokolü şöyle diyor: "Bir maçta atılan bir golle ilgili ofsayt şüphesi varsa ve teknik bir arıza gereği çizgi çizilemiyorsa maçın hakemi ile VAR hakemi yardımcı hakemin kararına uymalıdır. "Dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri sayılan ünlü İtalyan hakem Massimiliano İrrati'nin maçı yöneten vatandaşı Fabio Maresca'yı VAR'a çağırması skandal bir karardır. Çünkü bu durumlarda yardımcı hakemin kararı geçerlidir. İtalyan yardımcı hakemi Danile Bindoni bayrak kaldırmadığı için gol geçerli sayılmalıydı. Göz kararıyla Milli Takım'ın iptal edilen golü için UEFA İrrati ile Maresca'ya ceza yaptırımında bulunacaktır. Arda Güler'in jenerik olacak güzellikteki golü ile mutlu olduk. Arda artık Milli Takım'ın maestrosu olmalıdır. Bu Arda çok yaman; çalım atıyor, adam geçiyor, ölçülü pas veriyor, adrese teslim yapıyor, şut atıyor, ayaklarıyla dans ediyor. Arda'da yeteneğin her çeşidi var. İyi ki Arda Türk olmuş." (Sabah)