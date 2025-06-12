Almanya, Leroy Sane transferini konuşuyor: 'İstanbul'u bir gecede ateşe verdi'

Galatasaray'ın Leroy Sane'yi transfer etmesi Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Yıldız futbolcu için gece geç saatlerde yapılan coşkulu karşılama ülke basınında şaşkınlık yarattı. Alman basınındaki bir haberde "Leroy Sane İstanbul'u bir gecede ateşe verdi" denildi.

Web: Coşkulu Galatasaray taraftarları, Leroy Sane'yi İstanbul'da gece saatlerinde ağırladı.

Sky Sport: İstanbul'da olağanüstü hal! Sane, tezahüratlarla karşılandı.

N-TV: Leroy Sane İstanbul'a uçtu. Orada Türk rekortmen şampiyonu Galatasaray'ın yüzlerce taraftarı tarafından karşılandı.

T-Online: Alman milli oyuncu Leroy Sane, FC Bayern'den İstanbul'a sürpriz bir transfer yaptı. Galatasaray taraftarları 29 yaşındaki oyuncuyu sıra dışı bir karşılamayla şaşırttı.

Sportschau: Leroy Sane İstanbul'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Spox: Galatasaray ilginç bir hamleyle olay yarattı. Leroy Sane sağlık kontrolü ve planlanan sözleşme imzalama için İstanbul'a gitti. Yeni kulübü, uçuşunun canlı yayınını gösterdi. Ardından havaalanında törensel bir karşılama yapıldı.

Sport1: Leroy Sane İstanbul'a geldi ve büyük bir heyecan yarattı. Alman oyuncu Galatasaray'a transfer olma eşiğinde ve İstanbul'u bir gecede ateşe verdi. Sane havaalanı çıkışının hemen dışında yüzlerce çılgın hayran tarafından karşılandı. Yüksek sesle şarkı söylediler. Sane'ye hemen bir Galatasaray atkısı verildi ve gelişini yüzünde geniş bir gülümsemeyle kamera flaşlarının telaşıyla kutladı. Hatta polis koruması bile aldı.

Welt: Leroy Sane bir pop yıldızı gibi, gecenin bir vakti İstanbul'da yüzlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılandı. Türk şampiyonu, Alman milli futbolcunun havalimanındaki özel uçağından inerken YouTube'da canlı yayın yaptı. 29 yaşındaki oyuncu boynuna bir Galatasaray atkısı taktı. Partneri Candice Brook da hemen yanındaydı.



