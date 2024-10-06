Almanya'da aynı maçta 2 inanılmaz penaltı: Futbol sahasında ender görülen anlar!
Magdeburg, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (2. Bundesliga) 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Greuther Fürt ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada yaşanan iki penaltı pozisyonu sahalarda ender görülen görüntülere yol açtı.
Magdeburg ile Greuther Fürth'ün karşı karşıya geldiği 2. Bundesliga maçında iki ilginç penaltı pozisyonu yaşandı.
13. dakikada konuk takım ceza sahası içinde havalanan topu aut çizgisi üzerinde sahip olan Greuther Fürth kalecisi Nahuel Noll, bir süre bekledikten sonra topu eliyle oyuna soktu. Topun dışarı çıktığını zanneden Jung, kalecinin kendisine verdiği pası ceza sahası içinde elleriyle kontrol etti ve hakem penaltı için düdüğünü çaldı. 15. dakikada penaltıyı kullanan Mohamed El Hankouri'nin vuruşunu kaleci Noll çelse de dönen topu gol olmasını engelleyemedi.
Magdeburg - Greuther Fürth karşılaşmasında çok ilginç bir penaltı pozisyonu yaşandı!— Tivibu Spor (@tivibuspor) October 6, 2024
Topun dışarı çıktığını zanneden Jung, kalecinin kendisine verdiği pası ceza sahası içinde elleriyle kontrol etti ve hakem penaltı için düdüğünü çaldı!
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FAUL DÜDÜĞÜ ÇALMADAN TOPU CEZA SAHASINDA ELLE TUTTU
Aynı maçta benzer ilginçlikte bir penaltı kararı daha verildi. 41. dakikada Magdeburg ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen ev sahibi takımın stoperi Daniel Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve penaltıya neden oldu. 42. dakikada topun başına geçen Julian Green, penaltı atışını gole çevirdi.
2-2 sona eren mücadelenin diğer golleri Magdeburg adına 18. dakikada Martijn Kaars'tan gelirken, Greuther Fürth'te ise 75. dakikada Noel Futkeu fileleri sarstı.
İNANILMAZ!— Tivibu Spor (@tivibuspor) October 6, 2024
Aynı maçta benzer ilginçlikte 2. penaltı!
Ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen Magdeburg oyuncusu Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve penaltıya neden oldu.
???@korayaldemir_ https://t.co/omIUeAaSV8 pic.twitter.com/WERU6TquQs
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