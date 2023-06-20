Almanya'dan Türk hakem Halil Umut Meler'e davet
Almanya ile Kolombiya arasında oynanacak hazırlık maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya ile Kolombiya takımları arasında salı günü (bugün) oynanacak hazırlık müsabakasına Almanya Futbol Federasyonu tarafından ismen davet edildi.
Almanya’nın Gelsenkirchen şehrindeki Veltins Arena Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadeleye Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun onayı ile atanan Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak yer alacak.
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