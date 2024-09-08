Almanya'dan Uluslar Ligi'nde coşkulu galibiyet!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:17

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:17

Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya ve Macaristan, Merkur Spiel-Arena'da karşılaştı.

Panzerler ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazandı. Almanya'nın gollerini 27. dakikada Füllkrug, 58. dakikada Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.

Almanya gruba 3 puanla başladı. Macaristan ile puanla tanışamadı. Almanya ikinci grup maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan ise Bosna Hersek'i konuk edecek.