Almanya'dan Uluslar Ligi'nde coşkulu galibiyet!
Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya sahasında Macaristan'ı 5-0 yendi.
Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya ve Macaristan, Merkur Spiel-Arena'da karşılaştı.
Panzerler ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazandı. Almanya'nın gollerini 27. dakikada Füllkrug, 58. dakikada Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.
Almanya gruba 3 puanla başladı. Macaristan ile puanla tanışamadı. Almanya ikinci grup maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan ise Bosna Hersek'i konuk edecek.
Etiketler: #Almanya #Macaristan #uefa uluslar ligi
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