Almanya'dan Uluslar Ligi'nde coşkulu galibiyet!

Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya sahasında Macaristan'ı 5-0 yendi.

Almanya'dan Uluslar Ligi'nde coşkulu galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:17

Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya ve Macaristan, Merkur Spiel-Arena'da karşılaştı.

Panzerler ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazandı. Almanya'nın gollerini 27. dakikada Füllkrug, 58. dakikada Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Pavlovic  ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.

Almanya gruba 3 puanla başladı. Macaristan ile puanla tanışamadı. Almanya ikinci grup maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan ise Bosna Hersek'i konuk edecek.


Etiketler: #Almanya #Macaristan #uefa uluslar ligi

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