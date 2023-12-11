Alparslan Erdem ile yollar ayrılmıştı: Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Hull City'de teknik direktörlük yapan Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, yeni hocasını açıkladı.
İstanbul ekibi, Şota Arveladze ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.
Shota Arveladze
PRENSİP OLARAK ANLAŞILDI
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır."
Şota daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev almıştı. Gürcü teknik direktör son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de çalıştı.
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