Antalyaspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi!
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, 10 kişi kaldığı maçta Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki maçı Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Veysel Sarı ve 13. dakikada Adam Buksa attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 42. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
Antalyaspor'da Erdal Rakip, ilk yarının uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.
Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.