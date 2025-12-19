Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'den takas iddialarına net yanıt: 'Bir şey olacaksa, olur'

Alperen Şengün'den takas iddialarına net yanıt: 'Bir şey olacaksa, olur'

19.12.2025 19:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alperen Şengün'den takas iddialarına net yanıt: 'Bir şey olacaksa, olur'

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, kendisi hakkında çıkan takas iddialarına yanıt verdi ve "Bir şey olacaksa, olur. Ama bence bana güveniyorlar ve ben bu takıma kalbimi veriyorum" diye konuştu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, harika bir sezon geçirdiğini ve takas iddialarıyla ilgilenmediğini söyledi.

Milli basketbolcu, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da katıldığı bir programda, son dönemde çıkan takas iddialarının kendisini endişelendirip endişelendirmediğiyle ilgili soruya, "Hiç endişelenmedim. Bu olabilir de, olmayabilir de. Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum, özellikle sosyal medya beni hiç etkilemez. Bir şey olacaksa, olur. Ama bence bana güveniyorlar ve ben bu takıma kalbimi veriyorum" yanıtını verdi.

Alperen Şengün, bütün yaz hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak. Bütün yaz boyunca bunun için çalışıyorum. Kazanmak, kazanan takımda olmak, her maçta rekabet etmek. Bunun için çalışıyorum ama ondan önce kazanmak istiyorum. Diğer şeyler, All-Star, All-NBA, diğer şeyler ondan sonra geliyor" diye konuştu.

Serbest atışlar sırasında topla neler konuştuğu sorusu üzerine Alperen, "Her seferinde farklı şeyler. Eskiden konuşurdum ama artık konuşmuyorum. Şimdi hızlı olmaya çalışıyorum, sadece birkaç kelime o da kendimle" dedi.

İlgili Konular: #nba #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona yarışıyor...
NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona yarışıyor... Milli oyuncular Alperen Şengün ile Adem Bona'nın da yer aldığı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star oylaması başladı.
Alperen Şengün'ün triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!
Alperen Şengün'ün triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda karşılaştığı Denver Nuggets'a uzatmada 128-125 mağlup oldu.
Alperen Şengün'den Nikola Jokic yanıt: 'O seviyeye ulaşmayı umuyorum'
Alperen Şengün'den Nikola Jokic yanıt: 'O seviyeye ulaşmayı umuyorum' Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ın milli oyuncusu Alperen Şengün, 128-125 mağlup oldukları Denver Nuggets maçının ardından açıklamalarda bulundu.