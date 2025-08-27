Alperen Şengün'e büyük övgü: 'Oynadığım en iyi pivot'

Türkiye A Milli Takımı guardı Shane Larkin, Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Larkin, 32 yaşında yeniden Türkiye formasıyla EuroBasket 2025'te sahne alacak.

2022'de turnuvaya NBA'de çaylak sezonunu yeni bitirmiş bir oyuncu olarak katılan Alperen Şengün ise bu kez All-Star seçilmiş ve NBA'in en iyi uzunları arasında gösterilen bir yıldız olarak parkede olacak.

Riga'da BasketNews'e konuşan Larkin, Şengün'ün gelişimini överek şunları söyledi:

"Hepimiz görebiliyoruz; Alpi bir NBA All-Star'ına dönüştü, ligin en iyi oyuncularından biri oldu ve gelişmeye devam edecek yeteneğe sahip. İlk geldiğinde çaylaktı ve verimliliğini artırması için çalışması gereken pek çok şey vardı. NBA'de ona hata yaparak öğrenme fırsatı tanımaları çok önemliydi. Potansiyelinin sınırı yok."

"OYNADIĞIM EN İYİ PİVOT"

Anadolu Efes'in yıldızı, Şengün'ün hala ekleyebileceği çok şey olduğunu da vurguladı:

"Oyununa ekleyeceği şeylerle NBA'in en iyi 10 oyuncusundan biri olabilir. Saf yeteneği ve topla yapabilecekleri inanılmaz. Bu turnuva, farklı bir basketbol tarzında kendini geliştirmesi için harika bir fırsat."

"Bugüne kadar oynadığın en iyi uzun Şengün mü?" sorusuna Larkin, kısa bir duraklamadan sonra yanıt verdi:

"Uzun zamandır basketbol oynuyorum, bu zor bir soru. 2013–14'te Dirk Nowitzki ile aynı takımdaydım, onu dördüncü numara sayarsak tabii ki apayrı bir isim. Ama şimdiye kadar oynadığım en iyi pivot mu? Evet, muhtemelen öyle."