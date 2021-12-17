Alperen Şengün, efsane isim Hakeem Olajuwon ile çalışacaklarını açıkladı

17 Aralık 2021 Cuma, 23:14

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde En Değerli Oyuncu seçilerek bu sezon NBA'e giden Alperen Şengün, daha şimdiden Amerikalı spor severler ve medya tarafından çok sevilen bir figür haline geldi.

Houston Rockets'da sezon başından beri gösterdiği performansla gelecek vaadettiğini ve potansiyelini ortaya koyan Alperen, spor alanındaki özel içerikleriyle bilinen The Athletic'e röportaj verdi.

NTV Spor'un derlediği habere göre; Alperen Şengün’ün NBA’ye kolay uyum sağladığı vurgulandı. Şükran Günü sonrası Rockets’ın çaylağı Alperen Şengün, “Antrenman sonrası onu ekstra çalışmanın beklediğini biliyordu” denildi.

Houston’ın Chicago’yu yenip 15 maçlık yenilgi serisini sonlandırdığı maçta Alperen Şengün’ün performansı övülürken, 16 dakikadaki 13 sayı, dört ribaunt ve iki asistle oynadığı hatırlatıldı. Bu performansın, NBA kariyerindeki parlak bir başlangıç olduğu kaydedildi ve bir sonraki maça odaklandığı yorumu yapıldı.

Alperen Şengün’ün antrenmanlardaki çalışmalarından örnekler verilirken, takıma iyice adapte olduğu vurgulandı. Baş asistan coach John Lucas ile Alperen Şengün’ün bugünlerde baba oğul gibi olduğu kaydedildi, oyuncu geliştirme coach’u Gerald Green’le yaptığı antrenmanlara dikkat çekildi.

İngilizce konuşma konusunda ilk başlara göre daha rahat olduğunu söyleyen Alperen Şengün, “Evet, artık daha iyi. Takım arkadaşlarımla konuşuyorum. Öncekinden daha iyi anlıyorum. Şimdi daha iyiyim. Sadece bazı sözlükleri öğrenmek istiyordum, daha iyi olacağım. Zamana ihtiyacım var” dedi.

John Lucas ile ilişkisinin kendisi için büyük artı olduğunu kaydeden genç basketbolcu, “John’u seviyorum; çünkü babam gibi. Yaşlı; ancak büyük bir antrenör. Çılgın ama harika. Basketbolla ilgili her şeyi biliyor; çok akıllı. Sadece babam gibi” diye konuştu.

DRAFT SÜRECİ

Alperen’in 2020-21 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde MVP seçildiği hatırlatırken genel menajer Rafael Stone onun için, “Oyunu kolaylaştıran birisiydi. O zaman göze çarpan şey basketbolda ne kadar iyi olduğuydu. Olmak istediği yere gelmekten daha fazlasıydı. Topun hücum bölgesinde ve defanstaki tüm bileşenleri... Daha fazla izledikçe, kesinlikle çok etkilendik” ifadelerini kullandı.

Alperen’in Houston tarafından draft edilmesiyle ilgili olarak ise yorumda, “Alperen’i başka takımlar da takip ediyordu. Ancak Rockets Şengün’ü alma konusunda bir yol bulabileceğinden rahattı. Cade Cunningham, Jalen Green ve Evan Mobley 1 numara için çekişiyordu, Jalen Suggs ve Scottie Barnes ise ilk beş için bekleniyordu. Bunların ötesinde Houston, Şengün’ün seçimde başka bir yere gidebileceği konusunad endişelendi. Yönetim, hızla diğer ekiplere ulaştı, teklifleri bir araya getirdi ve geri çekilen veya tamamen draft dışı kalabilecek takım aradı. Her takımla altı ve 16 arasındaki seçimleri konuştular ve sonunda Oklahoma City Thunder ile gelecekteki ilk turda 16. Seçimi almak için anlaştılar” ifadeleri kullanıldı.

"ISINMA" GÜNLERİ

Yorumda, “Genç yaşta ülke dışında ve profesyonel basketbolcuların fiziksel üstünlüğü Şengün’ün gözlerini açtı” denilirken; şöyle devam edildi, “Ancak yeni bir ülkede ve ligde oynamak farklıydı. Şengün ilk olarak NBA’in Vegas’taki Yaz Ligi’nde oynadı. Güçlü ve dayanıklı oyuncuların seviyesine uyum sağlamak zorunda kaldı. Üst seviye daha zordu. Rockets, en üst düzeyde fiziksel formda kalmaya önem verdi ve Şengün bazı yeme ve uyuma alışkanlıklarını değiştirmek, gücünü ve kondisyonunu artırmak ve maçlar devam ederken yol boyunca darbeler ve morluklar almak zorunda kaldı. Bu sürecin bir parçasıdı."

Alperen ise NBA günlerini, “Sezon başı alışma dönemiydi. Bazı zor günlerim oldu; ancak daha iyi hissediyorum. Vücudum da iyi hissediyor; vücudum NBA basketboluna alıştı ve daha iyi hissediyorum” sözleriyle anlattı.

“Türk Lokumu” olarak nitelendirilen yazıda, Alperen Şengün’ün aldığı süre ve istatistiklerinin gelişim gösterdiği kaydedildi.

Yorumda şu ifadeler kullanıldı, “Şengün, parkedeyken bir şeyler yapmakta usta olduğunu gsöteriyor. Hücumda daha düzgün görünüyor ve takım arkadaşları kendilerini açmaya ve müsait olmaya daha fazla önem veriyor. Rakamlar da bunu destekliyor. Clean the Glass verilerine göre, takımın hücumu Şengün sahadayken yüzde 11.4 daha iyi. Yüzde 96’lık oran için bu iyi. Bu, özellikle sınırlı süre alan bir çaylak için inanılmaz bir etki.”

Baş asistan coach John Lucas, Alperen Şengün için, “Al P (Alperen) oyunu harika okuyor. Nerede olması gerektiğini biliyor. Üç sayılık atışlarında güven kazandığında, bu oyununu daha da açacak; çünkü üst düzey pas yeteneği var” diye konuştu.

Alperen Şengün’ün asist yüzdesinin yüzde 94 olduğu vurgulanırken, bunun Domantas Sabonis, Karl-Anthony Towns ve Bam Adebayo’dan daha iyi olduğu kaydedildi.

Şengün’ün takımın hücum etkinliğine yaptığı katkının ne kadar kritik olduğuna vurgu yapılırken, “Rockets’ın Twitter hesaplarında büyük bir kısım, Şengün’ün Daniel Theis’e tercih edilmesine yaygara koparmıştı. Şengün’ün oyun kuruculuk yeteneği, Martin gibi ateş etmeyen tehditleri kandırmaya çalışan savunmaları bozarak onu bir silaha dönüştürebilir” denildi.

"BİR İÇGÜDÜYE BENZİYOR"

Alperen Şengün ise, “Benim için oyun bir içgüdüye benziyor. Oyunu hissediyorum; oyunu hissedebilirim. Aynı zamanda coach’um bana güven verdi. Daha rahat oynamamım nedeni bu. Farklı şeyler yapıyorum; çünkü takım arkadaşlarıma ve coach’uma güveniyorum” açıklamasını yaptı.

Alperen Şengün’ün oyuna katkısının ardından takımın galibiyet sayısında hatırı sayılır artış gösterdiği istatistiklerle gösterilen yazıda, milli basketbolcu, “Oyuna diğer oyuncuların karışmasının ardından, takımın topu paylaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Topu paylaştığımızda daha iyi oynuyoruz. Bu benim ana misyonlarımdan biri” diye konuştu.

Şengün’ün oyun alanındaki yeterliliğinin, baş antrenör Stephen Silas’a onu diğer alanlarda özellikle pota altında gösterme özgürlüğü verdiği kaydedildi ve “Basitçe söylemek gerekirse, ayakları keskin. Direkt. Düzgün. Neredeyse bir odada hareket eden deneyimli bir balerin gibi. Sezon başında sık olmuyordu ancak son zamanlarda teknik heyet daha fazla şans veriyor. Birebirlerde bu çoğu zaman sonuç verdi” ifadeleri kullanıldı.

Yorumda, "Rockets hayranları, tutarlı bir şekilde top atıp skor elde eden özelliklerinden dolayı Luis Scola'yı "Dondurma Adam" olarak hatırlayacak. Alperen Şengün de ondan uzak değil, onun kadar iyi” denildi.

NBA EFSANESİ HAKEEM OLAJUWON'LA ÇALIŞACAK

Alperen Şengün’ün, ayak oyunları ustası ve eski Şöhretler Müzesi üyesi Hakeem Olajuwon ile çalışacak olmasından dolayı gözlerinin ışığı kaydedilirken milli basketbolcu, “Türkiye’de genç bir takımla çalışıyordum. Çok kez izliyordum (Ayak oyunları). İzlediğimde, çabuk öğrendim ve o bana çok yardımcı oldu. Hakem Olajuwon ile çalışmak isterim. Gelecekte onunla çalışacağız. Sana bazı hareketler öğreteceğim. Benim için iyi olacak, bekliyorum” ifadelerini kullandı.