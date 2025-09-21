Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye verdiği sözü tuttu!

Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye verdiği sözü tuttu!

21.09.2025 13:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye verdiği sözü tuttu!

Alperen Şengün, Yunanistan maçında 28 sayı atan Ercan Osmani'ye verdiği saat sözünü tuttu.

EuroBasket 2025'i 2'ncilikle tamamlayarak hepimizi gururlandıran 12 Dev Adam, turnuvadan sonrada yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Yarı finalde oynayıp 94-68 önde tamamladığımız Yunanistan maçından sonra Alperen Şengün, "Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı" şeklinde konuşmuştu.

Turnuvanın tamamlanmasından günler sonra Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye söz verdiği saati hediye ettiğini paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.

Image

İlgili Konular: #12 dev adam #Alperen Şengün #Ercan Osmani

İlgili Haberler

Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü'
Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü' Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye inişlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Avrupa'da gündem 12 Dev Adam: 'Çılgınlık'
Avrupa'da gündem 12 Dev Adam: 'Çılgınlık' A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup oldu. 12 Dev Adam'ın Almanya ile oynadığı final Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi!
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi! A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88 - 83 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı.