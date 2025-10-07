Alperen Şengün kendinden emin: 'Kesinlikle daha güçlüyüm'

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçında dikkat çeken bir performans gösterdi.

Eurohoops'un aktardığına göre temsilcimiz, 17 dakikada 19 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 2 blok ile mücadele ettiği karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

Alperen Şengün'ün açıklamaları şu şekilde:

-Bu gece özellikle çift uzunlu beşle oynarken pas dağıtımında oldukça rahattın. Sence bu düzen nasıl işledi ve Steven Adams ile arandaki bağlantı nasıldı?

"Geçen yıl bu konuda oldukça başarılıydık, bu yüzden ne yapmam gerektiğini biliyorum. Steven da uzun beşlerle oynamayı çok iyi biliyor. Clint Capela de antrenmanlarda buna alışıyor, bu yüzden bizim için kolay oluyor."

"MİLLİ TAKIM BANA İYİ GELDİ"

-Yaz boyunca oynadığın maçların, sezona bu kadar keskin başlamana yardımcı olduğunu düşünüyor musun?

"Kesinlikle, çok yardımcı oldu. Bu yaz döneminde adeta bir mini sezon geçirdim. Bu yüzden milli takımdan sonra çok fazla ara vermedim. Bu da bana çok iyi geldi. Buraya geri döndüm, formumu korudum ve sezona hazır bir şekilde geldim."

-Oyun kurma becerilerinin Jabari gibi diğer oyuncular için sahayı açacağını düşünüyor musun?

"Jabari'yle dört yıldır birlikte oynuyoruz, bu yüzden birbirimizi iyi tanıyoruz. İletişim bizim için her şeyin başında geliyor. Maçta, kenarda, her yerde sürekli konuşuyoruz. Onu oyunda bulmaya çalışıyorum ve nerede olacağını biliyorum. Bu tamamen iyi iletişimle alakalı."

"KESİNLİKLE DAHA GÜÇLÜYÜM"

-Sezon öncesi kondisyon çalışmalarından sonra kendini sahada biraz daha hızlı ya da hafif hissediyor musun?

"Kendimi daha güçlü hissediyorum. Yaşım ilerledikçe dengem ve her şeyim daha iyi hale geldi. Daha hızlı olduğumu söyleyemem ama kesinlikle daha güçlüyüm. Top elimdeyken her zaman hızlı hissederim, topsuzken durum farklı."