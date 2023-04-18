Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:15

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:15

Acun Ilıcalı, milli basketbolcu Alperen Şengün ile Survivor'da oyun oynayacaklarını açıkladı. Acun Ilıcalı konseyde Alperen Şengün'ün yarışmaya konuk olmasının sebebini takımlarla birlikte basketbol maçı yapmak olduğunu söyledi. Peki, Alperen Şengün kimdir, nereli, kaç yaşında? Alperen Şengün hangi takımlarda basketbol oynadı? İşte, basketbolcu Alperen Şengün'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev alan basketbolcu, şimdilerde NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir.

Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Alperen Şengün, ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı'da imzaladı.

Alperen Şengün, 7 Ağustos 2020'de, genç bir kadro ile yapılanmaya giren Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Eylül 2020'de, Bursaspor karşısında 89-73 mağlup oldukları karşılaşmada, 22 dakikada 17 sayı, 6 ribaund ile sezon başlangıcını yaptı. Beşiktaş forması ile 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun En Değerli Oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan seçilen Şengün, Enes Kanter'den sonra en üst sıradan seçilen ikinci Türk basketbolcu oldu.

Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi. 7 Ağustos 2021'de Rockets ile sözleşme imzaladı.

2021-22 NBA sezonu boyunca 72 karşılaşmada forma giyen Şengün, 13 karşılaşmada ilk beşte başladı. Maç başı 20.7 dakika parkede kaldı ve 9.6 sayı, 5.5 ribaund, 2.6 asist ortalamaları yakaladı.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMLARDA BASKETBOL OYNADI?

2018-2019 Bandırma Kırmızı

2019-2020 Teksüt Bandırma

2020-2021 Beşiktaş

2021- Houston Rockets



